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Спорт

Алина Марущак принесла Украине «золото» чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

20:30 9 апреля 2021
Алина Марущак

Третий раз на проходящем в Москве чемпионате Европы по тяжелой атлетике прозвучал гимн Украины. Вслед за Камилой Конотоп (до 55 кг) и Ириной Дехой (до 75 кг) «золотую» медаль европейского первенства в весовой категории до 81 кг завоевала Алина Марущак.

24-летняя штангистка из Хмельницкого показала лучший результат в рывке (109 кг). А вот в упражнении «толчок» судьи не засчитали взятые украинкой 131 кг, и с предыдущим весом (127 кг) Алина добыла «бронзу». Впрочем, в сумме двоеборья Марущак (236 кг) на целых 5 кг опередила ставшую второй француженку Жоэль Найо-Кечанке (231 кг; 100+131) и обладательницу бронзовой медали Лиану Гуюрджан из Армения (227 кг; 98+129).

Кстати, с весом 77,62 кг украинка была самой легкой в своей категории, что, впрочем, не помешало ей опередить всех своих соперниц.

В общекомандном зачете чемпионата Европы Украина занимает второе место, уступая только Болгарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике россиянку Оксану Сливенко дисквалифицировали за допинг.

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