Парашютом с центра поля: видео шедеврального гола из второй лиги

Настоящим украшением матча 16-го тура второй украинской лиги между «Балканами» и «Таврией» стал гол, забитый гостями в самой концовке встречи.

При счете 1:0 в пользу гостей полузащитник «Таврии» Евгений Белоконь отобрал мяч у соперника на своей половине поля и устремился в атаку. Впрочем, далеко бежать ему не понадобилось — заметив, что вратарь «Балкан» вышел далеко из ворот, игрок из центра поля забросил мяч парашютом голкиперу за шиворот и поставил точку в матче — 2:0 в пользу гостей. Получилось и эффектно, и эффективно…

А вот в другом поединке второй лиги, между «Карпатами» из Галича и «Эпицентром» (Дунаевцы), произошел забавный эпизод. В середине второго тайма футболист «Карпат» Андрей Бей открыл счет в матче (этот гол в итоге оказался единственным и принес победу хозяевам — 1:0), и в порыве радости бросил футболку на газон. Вот только, вернувшись через несколько секунд за экипировкой, футболист не обнаружил ее на месте. Один из фанатов, находившихся за сеткой, подобрал футболку и спрятал за спиной, и лишь после непродолжительных уговоров согласился вернуть ее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в суперлиге Сербии футболист «Бачки Паланки» Марко Пантич отправил мяч в ворота с центра поля.

Фото ФК «Таврия»

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter