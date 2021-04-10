Умер легенда «Днепра» Роман Канафоцкий

В возрасте 83 лет скончался многолетний администратор ФК «Днепр» и СК «Днепр-1» Роман Канафоцкий.

«На протяжении почти шести десятилетий Роман Андреевич отдавал всего себя футболу нашего города — сначала как игрок, бесстрашный защитник, а затем работал администратором в ФК „Днепр“ и СК „Днепр-1“, будучи причастным к абсолютно всем наградам и титулам, завоеванным в истории клубов. До последних дней своей жизни Роман Андреевич помогал нашему молодому клубу собственным бесценным опытом… Спортивный клуб „Днепр-1“, тренеры, игроки и персонал клуба выражают искренние соболезнования семье Романа Андреевича», — говорится в сообщении на официальном сайте СК «Днепр-1», в котором без преувеличения легендарный специалист продолжал работать до последних дней жизни.

Отметим, что Роман Канафоцкий дебютировал в «Днепре» в качестве игрока в апреле 1963-го, и на ближайшие пять лет, до 1968-го, стал основным игроком команды, проведя в общей сложности за команду 145 матчей. Завершив карьеру в 30 лет из-за тяжелой травмы, Канафоцкий несколько лет работал в «Днепре» тренером по физподготовке, после чего перешел на администраторскую должность, на которой и трудился до последних дней жизни. Вместе с «Днепром» Роман Андреевич пережил два выхода (один из них, в 1971-м, с командой под руководством Валерия Лобановского) и вылет из высшей лиги, блестящие 80-е с двумя чемпионствами, сложные 90-е, финал Лиги Европы в Варшаве, крах родного клуба и рождение новой днепровской команды — СК «Днепр-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный украинский футболист и тренер Роман Покора.

Фото СК «Днепр-1»

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