У украинки Катарины Завацкой роман с теннисистом из России

Четвертая ракетка Украины 21-летняя Катарина Завацкая, пережившая ужас с пауком-мутантом, пролила свет на свою личную жизнь. Оказывается, девушка, родившаяся в Луцке, но сейчас живущая и тренирующаяся во французских Каннах, уже длительное время встречается с «коллегой по цеху» из России.

«С Аленом мы уже встречаемся четыре года. Он играет в теннис. Я уже жду, когда он достигнет такого уровня, как я (Катарина занимает 125-ю позицию в рейтинге WTA. — Авт.), чтобы мы могли вместе путешествовать на турниры. Пока он карабкается туда вверх, он уже близко. В мировом рейтинге он 410-й (на самом деле 418-й в актуальном списке. — Авт.). Он играет за Россию, его фамилия Авидзба, он абхазец. Он очень симпатичный», — рассказала теннисистка в эфире Youtube-передачи «Радио Трек».

Примечательно, что родившаяся 5 февраля девушка старше своего избранника на 19 дней. Совсем недавно, в марте 2021-го, Ален выиграл первый турнир в карьере, став победителем M25 Faro в Португалии. Катарина же за свою карьеру побеждала на шести турнирах — правда, последний успех датирован июлем 2019-го.

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