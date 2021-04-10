Супертяжеловес Усик показал «завтрак чемпиона»

Непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), предложивший своему будущему сопернику британцу Джо Джойсу провести поединок на киевском «Олимпийском», показал подписчикам, чем любит побаловать себя на завтрак. Как оказалось, бывший абсолютный чемпион мира абсолютно непривередлив в еде.

На фото, размещенном в Instagram, крымчанин сидит за тарелкой, на которой аппетитно красуется яичница с беконом, и стаканом с соком, а на десерт Александру приготовлены блинчики и диетический йогурт. «Завтрак чемпиона», — подписал боксер под снимком.

Также обращает на себя внимание смена имиджа боксером. На смену длинным волосам пришла аккуратная стрижка с выбритыми висками. Самим процессом, а также полученным результатом поделилась на своей странице в Instagram один из столичных барбершопов.

Напомним, ранее Усик высказал желание перейти в UFC, но вскоре опровергнул свои же слова, назвав их «шуткой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик возглавил престижный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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