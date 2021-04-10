Голы-красавцы Миколенко и Сидорчука принесли «Динамо» победу над «Днепром-1»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В субботу, 10 апреля, матчами в Киеве, Днепре и Чернигове стартовал 21-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 21-й тур

10 апреля (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Днепр-1» — 2:0 (Миколенко, 58, Сидорчук, 67). На 61-й минуте удален Довбик («Днепр-1»). Молодежные составы — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 86), Сидорчук, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, де Пена (Родригес, 59), Беседин (Супряга, 72)

Тренеры обеих команд столкнулись с серьезными кадровыми проблемами перед очным поединком. У днепрян, которые играли на выезде… на родном стадионе (напомним, матч первого круга по договоренности соперников прошел в Киеве), не смогли сыграть Пихаленок, перенесший операцию по удалению аппендикса, и дисквалифицированный Адамюк. Что касается динамовцев, то Мирча Луческу не мог рассчитывать на лидера команды Цыганкова, который пока не может восстановиться от мышечной травмы, и отбывавших дисквалификацию защитников Попова и Кендзеру.

Первый тайм прошел фактически без моментов, а вот вскоре после перерыва «бело-синие» добились своего, забив такой необходимый гол. Де Пена выполнил навес с углового, и набежавший Миколенко пробил слету, замкнув дальнюю штангу — 1:0.

Буквально через пару минут ко всем проблемам «Днепра-1» добавилась еще одна. Довбик, получивший в первом тайме желтую карточку за отмашку от Миколенко, на этот раз отмахнулся от Забарного и оставил свою команду в меньшинстве. А фактически все вопросы о победителе «Динамо» сняло на 68-й минуте, когда голкипер парировал удар Родригеса из пределов штрафной, а подоспевший на добивание Сидорчук (капитан «бело-синих», к слову, пропустит следующий тур, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером», из-за дисквалификации) с линии штрафной аккуратно «уложил» мяч в угол — 2:0.

Таким образом, «Динамо» продлило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей и сохраняет комфортный отрыв от «Шахтера» в семь очков. А вот для «Днепра-1», наоборот, прервалась комфортная серия из семи матчей без поражений, благодаря которой подопечные Игора Йовичевича поднялись в середину турнирной таблицы.

«Мариуполь» — «Шахтер» (Донецк) — 0:3 (Мораес, 35, 78, с пенальти, Соломон, 37). Молодежные составы — 1:1.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Майкон (Маркос Антонио, 46), Степаненко (Судаков, 46), Алан Патрик (Дентиньо, 76), Тете (Фернандо, 76), Мораес, Соломон (Мудрик, 70).

«Мариуполь» не смог рассчитывать в поединке «горняками» сразу на 13 (!) футболистов основного состава — 12 игроков, арендованных как раз у «Шахтера», и дисквалифицированного Мишнева. Неудивительно, что особо противопоставить «старшему брату» в донбасском «дерби» приазовцы не смогли.

В итоге при тотальном преимуществе номинальных гостей подопечные Остапа Маркевича продержались первые полчаса, а затем в течение трех минут пропустили дважды и лишили матч какой-либо интриги. Сначала Мораес накрутил нескольких защитников в штрафной и пробил точно в верхний угол, а затем Соломон подкрученным ударом попал в дальний угол, вновь заставив капитулировать голкипера «Мариуполя».

После перерыва «горняки» продолжили «топтать» соперника. Особенно не везло с завершающим ударом Тете: то вратарь парирует удар бразильца в угол, то не позволит расстрелять пустые ворота, то ворота приазовцев спасет штанга. В итоге «Шахтер» свой третий мяч забил, и сделал это с пенальти, заработанного Додо, — Мораес уверенно реализовал 11-метровый, оформив «дубль» в матче.

Положение команд:

1. «Динамо» — 52 очка (21 матч);

2. «Шахтер» — 45 (21);

3. «Заря» — 35 (19);

4. «Десна» — 33 (20);

5. «Ворскла» — 31 (20);

6. «Колос» — 30 (20);

7. «Александрия» — 26 (20);

8. «Днепр-1» — 25 (20);

9. «Мариуполь» — 21 (21);

10. «Ингулец» — 19 (20);

11. «Олимпик» — 17 (19);

12. «Львов» — 15 (18);

13. «Минай» — 15 (19);

14. «Рух» — 13 (19).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»), Манор Соломон («Шахтер»); 7 — Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»); 6 — Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Артем Громов («Заря»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Отметим, что в рамках 21-го тура также пройдут следующие матчи: «Десна» — «Александрия» (10 апреля), «Заря» — «Ингулец», «Ворскла» — «Львов», «Рух» — «Минай», «Олимпик» — «Колос» (11 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный футболист «Шахтера» Тайсон покидает Украину.

Фото ФК «Динамо»

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