Украинец Дмитрий Чумак стал трехкратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике

В Москве продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Вслед за украинками Камилой Конотоп (до 55 кг), Ириной Дехой (до 75 кг) и Алиной Марущак (до 81 кг) первое «золото» завоевали и наши соотечественники-мужчины.

30-летний киевлянин Дмитрий Чумак, выступающий в категории до 109 кг, стал лучшим в толчке с результатом 226 кг, а вот в рывке оказался лишь четвертым (181 кг). Впрочем, и этого хватило украинцу, чтобы стать лучшим в сумме двоеборья — 407 кг. Вторым стал болгарин Христо Христов, уступив нашему соотечественнику лишь один килограмм (406 кг), третье место у россиянина Тимура Наниева (401 кг).

Таким образом, Дмитрий стал уже трехкратным чемпионом Европы. Ранее уроженцу Скадовска покорялась вершина в Сплите-2017 и Батуми-2019.

Также копилка украинской команды пополнилась еще тремя бронзовыми наградами. Ангелина Ломачинская (весовая категория до 45 кг) стала третьей в рывке, подняв штангу весом 67 кг, а Дмитрий Вороновский (до 55 кг) показал аналогичный результат в толчке (137 кг) и общем зачете (247 кг).

Отметим, что благодаря этой победе Украина возглавила медальный рейтинг как по «большим» наградам (4 «золота» и 1 «бронза»), так и суммарно (10 золотых медалей и 4 бронзовых). Добавим, что чемпионат Европы завершится в воскресенье, 11 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семилетняя американка подняла штангу в 80 кг, что в три раза больше ее собственного веса.

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