Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

З 11 червня по 11 липня на стадіонах 11 міст Європи (Дублін випав зі списку, а Більбао замінила Севілья) пройде чемпіонат Європи з футболу, який перенесли з 2020 року через пандемію коронавірусу. В Україні поєдинки Євро-2020 транслюватимуть телеканали «Футбол 1», «Футбол 2» та «Україна».

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі третіх місць з кращими показниками.

Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від УЄФА 9,25 млн євро призових. Ясна річ, за успішний виступ учасників передбачені солідні бонуси.

Груповий етап

Група A

Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

11 червня (п'ятниця)

Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

12 червня (субота)

Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

20 червня (неділя)

Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»

Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»

Група B

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

12 червня (субота)

Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (вівторок)

Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (четвер)

Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»

Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група C

Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

13 червня (неділя)

Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (четвер)

Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (понеділок)

Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»

Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»

Група D

Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

13 червня (неділя)

Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»

14 червня (понеділок)

Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

22 червня (вівторок)

Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»

Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»

Група E

Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

14 червня (понеділок)

Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

23 червня (середа)

Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»

Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група F

Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

15 червня (вівторок)

Угорщина — Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Франція — Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Угорщина — Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Португалія — Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»

23 червня (середа)

Німеччина — Угорщина 22:00 Мюнхен «Футбол 2»

Португалія — Франція 22:00 Будапешт «Україна», «Футбол 1»

1/8 фіналу

26 червня (субота)

2A — 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1», «Футбол 2»

1A — 2C 22:00 Лондон (матч № 38) «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

27 червня (неділя)

1C — 3D / E / F 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1», «Футбол 2»

1B — 3A / D / E / F 22:00 Севілья (матч № 40) «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

28 червня (понеділок)

2D — 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1», «Футбол 2»

1F — 3A / B / C 22:00 Бухарест (матч № 42) «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

29 червня (вівторок)

1D — 2F 19:00 Лондон (матч № 43) «Футбол 1», «Футбол 2»

1E — 3A / B / C / D 22:00 Глазго (матч № 44) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

¼ фіналу

2 липня (п'ятниця)

Переможець № 42 — переможець № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

Переможець № 40 — переможець № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

3 липня (субота)

Переможець № 37 — переможець № 39 19:00 Баку (матч № 47) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

Переможець № 44 — переможець № 43 22:00 Рим (матч № 48) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

½ фіналу

6 липня (вівторок)

Переможець № 45 — переможець № 46 22:00 Лондон (матч № 49) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

7 липня (середа)

Переможець № 48 — переможець № 47 22:00 Лондон (матч № 50) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

Фінал

11 липня (неділя)

Переможець № 49 — переможець № 50 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»

Примітка. У разі виходу збірної України з групи і просування турнірною сіткою, всі її матчі транслюватиме загальнодоступний канал «Україна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України оголосила заявку на Євро-2020.

Фото uefa.com

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