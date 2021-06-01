Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020
З 11 червня по 11 липня на стадіонах 11 міст Європи (Дублін випав зі списку, а Більбао замінила Севілья) пройде чемпіонат Європи з футболу, який перенесли з 2020 року через пандемію коронавірусу. В Україні поєдинки Євро-2020 транслюватимуть телеканали «Футбол 1», «Футбол 2» та «Україна».
Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі третіх місць з кращими показниками.
Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від УЄФА 9,25 млн євро призових. Ясна річ, за успішний виступ учасників передбачені солідні бонуси.
Груповий етап
Група A
Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
11 червня (п'ятниця)
Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
12 червня (субота)
Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»
16 червня (середа)
Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»
Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
20 червня (неділя)
Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»
Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»
Група B
Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
12 червня (субота)
Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»
Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
16 червня (середа)
Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
17 червня (вівторок)
Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»
21 червня (четвер)
Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»
Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Група C
Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
13 червня (неділя)
Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»
Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
17 червня (четвер)
Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
21 червня (понеділок)
Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»
Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»
Група D
Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
13 червня (неділя)
Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»
14 червня (понеділок)
Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»
18 червня (п'ятниця)
Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»
Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
22 червня (вівторок)
Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»
Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»
Група E
Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
14 червня (понеділок)
Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
18 червня (п'ятниця)
Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»
19 червня (субота)
Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
23 червня (середа)
Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»
Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Група F
Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
15 червня (вівторок)
Угорщина — Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»
Франція — Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
19 червня (субота)
Угорщина — Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»
Португалія — Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»
23 червня (середа)
Німеччина — Угорщина 22:00 Мюнхен «Футбол 2»
Португалія — Франція 22:00 Будапешт «Україна», «Футбол 1»
1/8 фіналу
26 червня (субота)
2A — 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1», «Футбол 2»
1A — 2C 22:00 Лондон (матч № 38) «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
27 червня (неділя)
1C — 3D / E / F 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1», «Футбол 2»
1B — 3A / D / E / F 22:00 Севілья (матч № 40) «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»
28 червня (понеділок)
2D — 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1», «Футбол 2»
29 червня (вівторок)
1D —
1E — 3A / B / C / D 22:00 Глазго (матч № 44) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
¼ фіналу
2 липня (п'ятниця)
Переможець № 42 — переможець № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
Переможець № 40 — переможець № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
3 липня (субота)
Переможець № 37 — переможець № 39 19:00 Баку (матч № 47) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
Переможець № 44 — переможець № 43 22:00 Рим (матч № 48) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
½ фіналу
6 липня (вівторок)
Переможець № 45 — переможець № 46 22:00 Лондон (матч № 49) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
7 липня (середа)
Переможець № 48 — переможець № 47 22:00 Лондон (матч № 50) «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
Фінал
11 липня (неділя)
Переможець № 49 — переможець № 50 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2»
Примітка. У разі виходу збірної України з групи і просування турнірною сіткою, всі її матчі транслюватиме загальнодоступний канал «Україна».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України оголосила заявку на Євро-2020.
Фото uefa.com8362
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