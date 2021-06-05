У понеділок, 7 червня, збірна України з футболу, яка раніше зіграла внічию з Бахрейном (1:1) і перемогла Північну Ірландію (1:0), в присутності уболівальників на стадіоні «Металіст» у Харкові провела у новій формі останній спаринг перед поїздкою на Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка стала 97-а команда рейтингу ФІФА Кіпр (арбітр — Віталій Спасенніков з Латвії).

«ФАКТИ» вели онлайн-трансляцію зустрічі підопічних Андрія Шевченка і грека Нікоса Костеноглу, за якою ви могли слідкувати на російськомовній версії сайту.

Відеоогляд матчу

Без Циганкова, Сидорчука і Тимчика

Збірна України надала заявку на товариський матч проти кіпріотів (з ігровими номерами), до якої не потрапили Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Олександр Тимчик:

воротарі — 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пʼятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»);

захисники — 21. Олександр Караваєв, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 5. Денис Попов (усі — «Динамо»), 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов (обидва — «Шахтар»), 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія);

півзахисники — 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), 10. Микола Шапаренко («Динамо»), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 15. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), 8. Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія);

нападники — 18. Артем Довбик («Дніпро-1»), 19. Артем Бесєдін («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

Слова перед матчем

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України: «Уся запланована робота пройшла так, як ми хотіли. Завтра буде контрольна гра, якою ми завершуємо збір. Далі їдемо до Румунії і там будемо готуватися безпосередньо до першого матчу на Євро.

У грі проти Кіпру буде експериментальний склад. Ми намагаємося проводити ротацію, давати час тим, хто менше зіграв. У нас є декілька футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти і їм. Навіть якщо це останній матч перед виїздом, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання — підготувати максимум людей до чемпіонату Європи.

Я вже говорив, що у Соболя була проблема. Зараз з ним все в порядку, він тренується. Я прийняв рішення залишити в розташуванні збірної гравців, які не потрапили до заявки. Вони тренуються з нами, є кандидатами в команду, в будь-який момент за непередбаченої ситуації потраплять до неї. Крім травм, є ще і COVID-19. Ми бачимо, що у команд, крім пошкоджень, ще трапляються ситуації з вірусом. Ми зобов'язані бути акуратними в таких умовах.

У Циганкова все гаразд, як і у Соболя. Всы сьогодні працюють. Частина хлопців будуть займатися індивідуально, тому що не всі зможуть взяти участь в спільному тренуванні.

Нова форма збірної? Мені сподобалося те, що я побачив. Але не мені в ній грати, а хлопцям. Тому потрібно дізнатися їхню думку".

Руслан Малиновський, півзахисник збірної України: «Почуваюся добре, головне завдання зборів і товариських ігор, насамперед, підготуватися до чемпіонату Європи. Але ми граємо вдома, хочемо перемогти. І все ж найголовніше — через поєдинки і тренувальний процес підійти в оптимальних кондиціях до першого поєдинку на Євро-2020. Так, на останніх хвилинах зустрічі з Північною Ірландією, можливо, я дещо втомився, але в цілому, як я вже говорив, почуваюся добре.

Чи спілкуюся я з помічниками Шевченка італійською мовою? Так, асистентів головного тренера я розумію, можу спілкуватися з ними по-італійськи. Але хлопцям допомагати немає потреби, Андрій Миколайович сам прекрасно все пояснює футболістам".

Зінченко приїхав, Циганков, Соболь і Тимчик одужали

Команда Андрія Шевченка готується до спарингу з кіпріотами в повному складі. Останнім до тренувального табору збірної України у Харкові прибув футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, дружина якого чекає на дитину. Крім того, вирішили проблеми зі здоров'ям і повернулися в загальну групу Віктор Циганков, Едуард Соболь і Олександр Тимчик, які пропустили матч з Північною Ірландією.

Олександр Зінченко приступив до тренувань у збірній України

Вибір тренера кіпріотів

Тренерський штаб збірної Кіпру, яка програла 4 червня в спарингу в Будапешті угорцям — 0:1 (Шефер, 36; на 86-й хвилині угорець Ніколіч не реалізував пенальті), розраховує в поєдинку в Харкові на 23 гравці:

воротарі — Неофітос Міхаель («Олімпіакос»), Константінос Панайї («Омонія»), Антреас Параскевас («Докса»);

захисники — Ніколас Іоанну («Аріс», Греція), Андреас Каро («Марітіму», Португалія), Томас Ніколау («Неа Саламіс»), Андреас Панайоту «Пафос»), Константінос Сотера, Паріс Псалтіс, Стеліос Андреу (всі — «Олімпіакос»), Ектор Кіпріану («Лейтон Орієнт», Англія);

півзахисники — Григоріс Кастанос («Фрозіноне», Італія), Алехандрос Гогіч («Хайберніан», Шотландія), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакіс Артіматас, Деметріс Христофі (обидва — «Анортосіс»), Янніс Піттас, Хараламбос Кіріаку (обидва — «Аполлон»), Лоізос Лоізу, Фотіос Папуліс (обидва — «Омонія»);

нападники — Маріос Іліа, Костантінос Еліа (обидва — «Етнікос»), Андреас Кацантоніс (АПОЕЛ).

Головний тренер збірної Кіпру грек Нікос Костеноглу

Історія протистояння

У колишні роки суперники провели між собою три товариські зустрічі. У лютому 2001-го в рамках міжнародного турніру в Ларнаці кіпріоти здолали Україну в додатковий час — 4:3, через сім у Нікосії було зафіксовано нічию — 1:1, а в березні 2016- го «жовто-сині» обіграли суперника в Одесі завдяки єдиному голу Степаненка в кінці першого тайму (1:0).

Збірна України в Харкові

Раніше наша національна команда провела в Харкові 10 поєдинків, в яких здобула шість перемог, двічі зіграла внічию і стільки ж разів програла (різниця м'ячів — 14:4): з Хорватією — 0:0 в 2008-му, з Литвою — 4:0 в 2010-му, зі Швецією — 0:1 в 2011-му, з Уругваєм — 2:3 в 2011-му, з Польщею — 1:0 в 2013-му, з Сербією — 2:0 в 2016-му, з Туреччиною — 2:0 в 2017-му, з Чехією — 1:0 в 2018-му, з Литвою — 2:0 в 2019-му і з Бахрейном — 1: в 2021-му.

Прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор в майбутній зустрічі віддають перевагу команді Шевченка. Наприклад, «Фаворит Спорт» приймає ставки на перемогу збірної України з коефіцієнтом 1,39, на нічию — 4,60, на виграш острів'ян — 7,40.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Україна — Кіпр.

Фото AFP, uaf.ua, cfa.com.cy

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