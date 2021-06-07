Помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря», чиє ім'я внесли до книги рекордів

У віці 78 років пішов з життя Володимир Ткаченко — легендарний для донецького «Шахтаря» співробітник, незрячий масажист, який працював у футбольному клубі протягом 50 років, повідомляє офіційний Twitter ФК «Шахтар».

У донецьку команду він прийшов працювати в 1963 році, відразу після того, як з відзнакою закінчив Кисловодську професійну школу масажистів товариства сліпих. З тих пір, за його власним визнанням, Володимир Іванович провів близько 150 тисяч сеансів масажу. Через руки незрячого масажиста пройшли не лише тисячі футболістів, але й такі знамениті клієнти, як Ролан Биков, Михайло Пуговкін, Микола Озеров.

«А одного разу у нас на базі виступав Володимир Висоцький, і я після концерту розминав його кисті та пальці», — згадував масажист «Шахтаря».

Вибігаючи на поле, Анатолій Тимощук і Даріо Срна завжди доторкалися до руки Володимира Івановича. На фарт.

У 2013 році ім'я Володимира Ткаченка, якого, до речі, свого часу Валерій Лобановський кликав у «Динамо», внесли до Книгу рекордів України — як єдиної в країні людини з обмеженими можливостями, котра протягом 50 років пропрацювала в одному колективі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Шахтаря» і збірної України Сергій Ателькін помер в 48 років.

Фото ФК «Шахтар»

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