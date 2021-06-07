Українка Костюк з боєм поступилася в Парижі чинній чемпіонці «Ролан Гаррос»: відеоогляд матчу

На одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос» із загальним призовим фондом 34 млн 364 тисячі євро, що триває в Парижі, визначилися всі учасниці ¼ фіналу.

На жаль, серед восьми претенденток на головний трофей Відкритого чемпіонату Франції не буде жодної представниці України. Останньою боротьбу на паризьких кортах припинила Марта Костюк (81-а в світі). У поєдинку 1/8 фіналу на корті імені Філіпа Шатріє 18-річна киянка, котра раніше ніколи не долала стартовий раунд «Ролан Гаррос», з боєм програла діючій переможниці турніру 20-річній Ізі Швьонтек (9-а) з Польщі — 3:6, 4:6.

Як би там не було, найуспішніший у кар'єрі виступ в столиці Франції (Марта здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу — 6:1 6:4, китаянку Чжен Сайсай — 6:3 6:4 і росіянку Варвару Грачову — 6:1, 6:2) приніс третій ракетці України Костюк 170 тисяч євро призових «брудними».

У чвертьфіналах «Ролан Гаррос» зіграють: Корі Гауфф (США, 25-а) — Барбора Крейчікова (Чехія, 24-а), Олена Рибакіна (Казахстан, 21-а) — Анастасія Павлюченкова (Росія, 32-а), Тамара Зіданшек (Словенія, 85-а) — Паула Бадоса (Іспанія, 35-а) і Іга Швьонтек (Польща, 9-а) — Марія Саккарі (Греція, 18-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна програла у матчі третього кола «Ролан Гаррос» чешці Барборі Крейчіковій.

Фото Twitter WTA

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