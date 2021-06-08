Мене не цікавить реакція з Росії, — Шевченко різко відповів на випади про форму збірної України

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України, яка 8 червня о 17:00 полетить з Харкова до тренувального табору перед Євро-2020 в Бухарест, після переможного матчу з Кіпром (4:0) прокоментував неадекватну реакцію з Росії на «політичну» форму нашої команди. Нагадаємо, що на новому екіпіруванні «жовто-синіх» до чемпіонату Європи красуються гасла «Слава Україні!» та «Героям Слава», а також зображена карта нашої країни з Кримом та Донбасом.

«Мене взагалі не цікавить реакція з Росії. Мене цікавить наша реакція. Наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений», — заявив Андрій Шевченко.

До речі, відреагував на заклики «з-за порєбріка» заборонити нашій команді виступати на чемпіонаті Європи в новій формі і колишній футболіст збірної України Євген Левченко, який мешкає в Нідерландах (між іншим, уродженець Донбасу).

«Зазвичай я не колекціоную футболки, але після того, як реагують на нову футболку збірної України, я обов'язково придбаю одну. Слава Україні», — написав екс-гравець в Twitter.

Прокоментував Левченко і маячню екс-гравця збірної Росії Ігоря Коливанова про те, що «Україна все одно належить нам».

«Ну ось чесно, не зрозумію, що у деяких футболістів у голові? Екс-гравець збірної Росії Коливанов: «Україна ж все одно нам належить. Вони повинні виходити з російським прапором», — написав Євген.

До речі, наша збірна перед Євро-2020 презентувала не лише «політичну» ігрову форму, а й тренувальне екіпірування. Погодьтеся, виглядає гарно…

Тим часом в Росії вже загрожують в'язницею тим, хто раптом наважиться одягнути футболку збірної України з Кримом.

«Такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм. Кажучи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території Російської Федерації. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення — до кримінальної, терміном до чотирьох років. Якщо ж ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блога, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років», — цитує адвоката Ігоря Бушманова Sport24.

А що там, до речі, в російському спорті з гімном, прапором і гербом, не пам'ятаєте? Відібрали, кажуть, за допінгову «пандемію». Тоді за «бандерівські» футболки збірної України саме час саджати — свої ж без розпізнавальних знаків…

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Фото uaf.ua

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