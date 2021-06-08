«На одній хвилі з малюком»: Зінченко показав знімок УЗД своєї майбутньої дитини

Один з лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко, який забив у спарингу з Кіпром (4:0) свій шостий м'яч за «жовто-синіх» і присвятив гол вагітній дружині Владі Седан, опублікував в Instagram знімок УЗД своєї майбутньої дитини.

«На одній хвилі з малюком», — написав футболіст.

Сама ж Влада Седан, коли її чоловік в кінці першого тайму пішов бити пенальті, на трибуні харківської арени від хвилювання закрила обличчя руками, а після точного удару Зінченка ледь не розплакалася.

До речі, незважаючи на цікавий стан, Влада продовжує роботу на телеканалі «Футбол» і збирається на чемпіонат Європи.

«Самопочуття хороше. Працюю. На Євро їду. Все за планом», — написала дружина Зінченка в Instagram.

Влада Седан з Андрієм Шевченком

Нагадаємо, що Зінченко і Седан зіграли весілля в минулому році на День незалежності. І у Олександра, і у Влади це буде перша дитина.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко різко відповів на випади з Росії щодо форми збірної України на Євро-2020.

Фото uaf.ua, Instagram

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