26.98 / 27.18 32.78 / 33.13
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«На одній хвилі з малюком»: Зінченко показав знімок УЗД своєї майбутньої дитини

10:27 8 червня 2021
Влада Седан і Олександр Зінченко

Один з лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко, який забив у спарингу з Кіпром (4:0) свій шостий м'яч за «жовто-синіх» і присвятив гол вагітній дружині Владі Седан, опублікував в Instagram знімок УЗД своєї майбутньої дитини.

«На одній хвилі з малюком», — написав футболіст.

Сама ж Влада Седан, коли її чоловік в кінці першого тайму пішов бити пенальті, на трибуні харківської арени від хвилювання закрила обличчя руками, а після точного удару Зінченка ледь не розплакалася.

До речі, незважаючи на цікавий стан, Влада продовжує роботу на телеканалі «Футбол» і збирається на чемпіонат Європи.

«Самопочуття хороше. Працюю. На Євро їду. Все за планом», — написала дружина Зінченка в Instagram.

Влада Седан з Андрієм Шевченком

Нагадаємо, що Зінченко і Седан зіграли весілля в минулому році на День незалежності. І у Олександра, і у Влади це буде перша дитина.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко різко відповів на випади з Росії щодо форми збірної України на Євро-2020.

Фото uaf.ua, Instagram

662

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

maruv

«Вульгарщина та несмак»: в мережі розкритикували нове скандальне відео MARUV

DZIDZIO

Не впізнати: різко постарілий DZIDZIO здивував прихильників

Дарина Білодід

Українка Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі

У палаці повідомили, що Меган Маркл і принц Гаррі вибрали ім'я для дочки без дозволу королеви Єлизавети

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.