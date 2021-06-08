Один з героїв чемпіонату світу з футболу помер у 49 років

На 50-му році життя помер відомий футболіст, колишній півзахисник збірної Південної Кореї Ю Сан Чхоль, повідомляє місцева федерація футболу.

Гравець, який був одним з лідерів команди-сенсації, яка дісталася до півфіналу ЧС-2002 (Ю Сан Чхоля тоді включили до складу символічної збірної турніру!), помер через рак підшлункової залози.

За збірну Південної Кореї Ю Сан Чхоль провів 124 матчі і забив 18 м'ячів (зокрема в першому поєдинку на домашній світовій першості у ворота Польщі). Футболіст — дворазовий чемпіон своєї країни і Японії. Після ЧС-1998 він був за крок від переходу до «Барселони», проте втратив можливість перебратися в Європу, оскільки його клуб «Ульсан Хенде» вже здійснив його продаж в японську «Йокогаму Марінос».

До речі, Ю Сан Чхоль — один з двох футболістів в історії корейської ліги, якого включали до складу символічної збірної чемпіонату країни в якості захисника, півзахисника і нападника.

Після завершення кар'єри Ю Сан Чхоль працював тренером та експертом на телебаченні, в 2019-му йому діагностували рак підшлункової залози четвертої стадії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря» Володимир Ткаченко, який пропрацював в клубі 50 років.

Фото АFР, kfa.or.kr

613

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter