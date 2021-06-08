Переможець фестивалю в Сан-Ремо дебютував у професіональному футболі в день свого 64-річчя

Відомий італійський співак Енріко Руджері, котрий двічі перемагав на популярному фестивалі в Сан-Ремо, почав кар'єру професійного футболіста в день свого… 64-річчя.

Уродженець Мілана (і фанат «Інтера») вийшов в стартовому складі і відіграв під 10-м номером дев'ять хвилин за команду «Сона» в поєдинку четвертого італійського дивізіону проти «Трітіум Кальчо 1908» (0:1). До речі, партнером Руджері в цьому матчі був знаменитий 39-річний екс-захисник «Інтера» і збірної Бразилії Дуглас Майкон, який підписав з «Соною» контракт на півроку.

Енріке Руджери (крайній зліва в першому ряду) зіграв в одній команді зі знаменитим футболістом Дугласом Майконом (другий зліва у другому ряду)

Додамо, що Руджері в 1993 році представляв Італію на «Євробаченні», де зайняв 12-е місце.

До речі, Сан-Ремо-1993 Енріко виграв з композицією Mistero.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 75-річний Мірча Луческу показав, як вміло жонглює мʼячем.

Фото ФК «Сона»

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