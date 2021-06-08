Мальовниче озеро і красень-автобус: збірна України полетіла в свою резиденцію в Бухарест

О 17:00 у вівторок, 8 червня, чартер з делегацією збірної України на борту взяв курс з Харкова, де «жовто-сині» напередодні розгромили Кіпр (4:0), на Бухарест (усі футболісти і тренери — в строгих костюмах!) Саме в столиці Румунії команда Андрія Шевченка «розіб'є» тренувальний табір і буде мешкати під час Євро-2020, який, нагадаємо, пройде з 11 червня до 11 липня на стадіонах 11 міст Старого Світу.

Після гри з острів'янами розташування нашої команди залишили футболісти, які не потрапили до заявки української збірної на чемпіонат Європи (Андрій Лунін, Олександр Сирота, Богдан Михайличенко, Артем Бондаренко і Богдан Леднєв). На борт літака піднялися 26 підопічних Шевченко, на яких тренерський штаб розраховує на Євро-2020 (з ігровими номерами):

воротарі — 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пʼятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»);

захисники — 21. Олександр Караваєв, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — «Динамо»), 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов (обидва — «Шахтар»), 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія);

півзахисники — 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — «Динамо»), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 8. Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія);

нападники — 26. Артем Довбик («Дніпро-1»), 19. Артем Бесєдін («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

На час чемпіонату Європи резиденцією збірної України стане 4-зірковий готель Каро в Бухаресті, що розташований у п'яти кілометрах від аеропорту «Беняси» і в 15 хвилинах їзди від центру румунської столиці на березі мальовничого озера Тей.

Зі 190 номерів комплексу за нашою командою зарезервовано близько 70 (два поверхи в одному з блоків) з окремим входом, окремим залом ресторану і приміщенням для теоретичних занять, а ще зі спеціально розвішеними на стінах фотографіями з матчів збірної України.

У розпорядженні команди буде шість доріжок у 25-метровому басейні, масажна кімната, кімната для екіпірування, тренажерний зал і велика зелена територія (готель розкинувся на п'яти гектарах!) Через коронавірусні обмеження «жовто-сині» будуть перебувати у повній ізоляції.

Що ж стосується тренувального процесу, то підопічні Андрія Шевченка будуть проводити заняття на невеликому стадіоні імені Ангела Йорданеску в передмісті Бухареста Волунтарі, що вміщує 4,5 тисячі уболівальників. Поруч з ареною розташоване поле зі штучним покриттям і ще одне натуральне, але менших розмірів. Примітно, що основна роздягальня стадіону межує з тренажерним залом і примикає до сауни. То ж футболісти збірної зможуть проводити після тренувань відновлювальні процедури безпосередньо на арені.

До речі, під час турніру збірна України буде пересуватися на новому автобусі, який презентувала УАФ.

Нагадаємо, що збірна України, яка не вийшла на Євро-2012 і Євро-2016 з групи, стартує на чемпіонаті Європи 13 червня поєдинком на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі проти Нідерландів, а потім проведе ще дві зустрічі в групі на Національному стадіоні у Бухаресті — 17 червня проти Північної Македонії та 21-го проти Австрії. Крім Андрія Шевченка, в фінальних турнірах чемпіонатів Європи ще не забивав жоден наш футболіст. Уже пора…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко різко відповів на випади з Росії про форму збірної України на Євро-2020.

Фото uaf.ua, Олександра ГЛИВИНСЬКОГО, ФК «Волунтарі»

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