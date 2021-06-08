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Спорт

Зоряний одноклубник Зінченка вразив зачіскою в стилі Гаскойна на Євро-1996

14:37 8 червня 2021
Філ Фоден

Один з лідерів «Манчестер Сіті», 21-річний футболіст збірної Англії Філ Фоден постав перед Євро-2020 в новому образі.

Одноклубник Олександра Зінченка зробив зачіску, яка дуже нагадує ту, з якою знаменитий гравець Пол Гаскойн виступав за збірну Англії на домашньому Євро-1996, де англійці завоювали бронзові медалі.

До речі, за версією футбольної обсерваторії (CIES) саме Фоден, в активі якого три матчі і два голи в футболці збірної Англії, очолює список зі 100 гравців топ-5 провідних ліг Європи з найбільш цінними трансферами за можливого продажу. Потенційну вартість талановитого футболіста оцінюють у 190,2 мільйони євро.

Нагадаємо, що на груповому етапі Євро-2020 команда Гарета Саутгейта з наймолодшим складом в історії команди на чемпіонатах Європи (середній вік футболістів — 25 років і 117 днів) зіграє з Хорватією (13 червня), Шотландією (18-го) і Чехією (22-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст Роналдо через 19 років розкаявся через свою жахливу зачіску на ЧС-2002.

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