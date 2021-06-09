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Спорт

Парашутист перервав футбольний матч та отримав від арбітра «по заслугах»: відео курйозу

7:12 9 червня 2021
Футбол парашутист

Неординарна ситуація сталася в матчі четвертого польського дивізіону між командами «Олімпія Ельбланг» та «Піза Барчево».

Господарі спокійно громили суперника з рахунком 6:1, але в середині другого тайму матч був перерваний через вторгнення з неба. У буквальному сенсі… Як виявилося, місцевий парашутист не розрахував пориви вітру та приземлився акурат у центрі поля. Арбітр зустрічі проявив почуття гумору, «нагородивши» порушника жовтою карткою, після чого той залишив поле.

Відзначимо, що даний курйоз підбадьорив гостей, які до кінця гри забили двічі й трохи скоротили різницю в рахунку — 6:3 на користь «Олімпії Ельбланг».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на тренування ФК «Торонто» увірвався крокодил, примусивши втекти всіх футболістів.

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