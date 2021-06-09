Караваєв тут, Караваєв там: відоме іспанське ЗМІ зганьбилося зі складом збірної України на Євро-2020

Національна збірна України з футболу напередодні прибула до Бухаресту, де буде базуватися на час проведення Євро-2020.

А тим часом провідні європейські ЗМІ знайомлять своїх читачів із заявками команд-учасниць та різними цікавими фактами, пов'язаними з майбутньою першістю. Ось тільки, як це зазвичай буває, без казусів не обходиться.

Зокрема, авторитетне іспанське видання AS, публікуючи представлення нашої команди, допустило низку кричущих помилок. Так, прогнозуючи стартовий склад «жовто-синіх» у майбутніх матчах Євро-2020, журналісти поставили захисника Олександра Караваєва відразу на… дві позиції — лівого захисника та правого півзахисника. І на цьому тлі хавбек «Аталанти» Руслан Малиновський на місці центрфорварда вже виглядає не настільки плачевно…

Також в AS трохи «познущалися» над іменами наших футболістів. Зокрема, півзахисник «Кортрейка» Євген Макаренко став Євгенілом, а захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов у представленні гравців отримав прізвище «Кривсцов», а на ігровій схемі — «Кривстов».

Що ж, до епічних фейлів європейських журналістів, у тому числі іспанських, нашим футболістам не звикати. Головне, щоб на поле показували хорошу гру та добивалися позитивних результатів.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України розгромила Кіпр у останньому спарингу перед стартом на Євро-2020.

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter