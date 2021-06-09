Караваєв тут, Караваєв там: відоме іспанське ЗМІ зганьбилося зі складом збірної України на Євро-2020
Національна збірна України з футболу напередодні прибула до Бухаресту, де буде базуватися на час проведення Євро-2020.
А тим часом провідні європейські ЗМІ знайомлять своїх читачів із заявками команд-учасниць та різними цікавими фактами, пов'язаними з майбутньою першістю. Ось тільки, як це зазвичай буває, без казусів не обходиться.
Зокрема, авторитетне іспанське видання AS, публікуючи представлення нашої команди, допустило низку кричущих помилок. Так, прогнозуючи стартовий склад «жовто-синіх» у майбутніх матчах Євро-2020, журналісти поставили захисника Олександра Караваєва відразу на… дві позиції — лівого захисника та правого півзахисника. І на цьому тлі хавбек «Аталанти» Руслан Малиновський на місці центрфорварда вже виглядає не настільки плачевно…
Також в AS трохи «познущалися» над іменами наших футболістів. Зокрема, півзахисник «Кортрейка» Євген Макаренко став Євгенілом, а захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов у представленні гравців отримав прізвище «Кривсцов», а на ігровій схемі — «Кривстов».
Що ж, до епічних фейлів європейських журналістів, у тому числі іспанських, нашим футболістам не звикати. Головне, щоб на поле показували хорошу гру та добивалися позитивних результатів.
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