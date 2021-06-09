Український боксер Хижняк переміг екс-співвітчизника з Росії та завоював путівку в Токіо-2020

25-річний український боксер Олександр Хижняк (66 перемог, 12 поразок у аматорській кар'єрі) став переможцем престижного турніру в Парижі, що був у тому числі й кваліфікаційним на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Удвічі приємніше, що уродженець Полтави у вирішальному поєдинку перебоксував представника Росії Гліба Бакші — перемогу українцю віддали роздільним рішенням суддів.

Примітно, що Бакші — також наш колишній співвітчизник. Народившись у Сімферополі, до 2014 року він виступав за збірні України різних вікових груп, а після окупації Криму перекинувся під прапор РФ. З того часу колишні співвітчизники вже перетиналися на рингу — у чвертьфіналі Європейських ігор-2019, що проходили в Мінську, Хижняк також виявився сильнішим та пройшов далі, щоб згодом завоювати «золото».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер Артем Карпець вийшов на бій у Москві з українським прапором.

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