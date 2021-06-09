Оператор із камерою обігнав спринтерів на стометрівці: відео забігу «підірвало» мережу
Кумедний епізод стався на чемпіонаті серед університетів у Китаї під час змагань на «королівській» дистанції — стометрівці.
У момент, коли був даний сигнал про старт, разом із учасниками стартував і відеооператор із камерою в руках. Примітно, що у швидкості хлопець із технікою, що важить майже чотири кілограми, ні в чому не поступився бігунам та зобразив увесь забіг із найкращого ракурсу.
A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx- TRT World (@trtworld) June 8, 2021
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб Девіда Бекхема «Інтер Маямі» представив нову форму на дні океану.
Фото — скріншот із відео1488
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