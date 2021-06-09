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Спорт

Оператор із камерою обігнав спринтерів на стометрівці: відео забігу «підірвало» мережу

13:03 9 червня 2021
Забіг легка атлетика Китай

Кумедний епізод стався на чемпіонаті серед університетів у Китаї під час змагань на «королівській» дистанції — стометрівці.

У момент, коли був даний сигнал про старт, разом із учасниками стартував і відеооператор із камерою в руках. Примітно, що у швидкості хлопець із технікою, що важить майже чотири кілограми, ні в чому не поступився бігунам та зобразив увесь забіг із найкращого ракурсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб Девіда Бекхема «Інтер Маямі» представив нову форму на дні океану.

Фото — скріншот із відео

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