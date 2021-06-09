26.98 / 27.18 32.78 / 33.13
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Напередодні Євро-2020 FAVBET пропонує пригадати свій найяскравіший матч

15:26 9 червня 2021
FAVBET
До запальної події літа залишаються лічені дні, і FAVBET у новій відеороботі пригадав найяскравіший матч.

Поки інші компанії на ринку розважальної індустрії демонструють епічні баталії футболістів на полі, фінти, несамовитий вереск вболівальників та шалену ейфорію, FAVBET та креативна агенція Banda пішли іншим шляхом.

В основі історії — спогади. Трохи кумедні, дивакуваті та гіперболізовані, але такі неймовірні. Від них досі мурахи по шкірі. Тут і футболісти з вболівальниками у національних костюмах, і розлючений сусід в образі мінотавра. Коли пригадуєш найяскравіший матч, можливо все.

Особливо, коли цей матч — київський фінал Євро-2012 між збірними Іспанії та Італії, в якому іспанці перемогли 4:0. Хто тоді міг подумати, що підопічні Дель Боске бульдозером пройдуться по італійцях та виграють з такою різницею? І для когось ці емоції досі неймовірні.

Ще одна фішка — розповідь історії. FAVBET та Banda відмовилися від пафосних рекламних голосів та зробили ставку на простоту та довіру. Коли історію розповідає твій друг, сусід чи колега по роботі.

«FAVBET запрошує бути всередині Євро-2020 та пережити неймовірні емоції разом. Я впевнений, що на нас чекає неймовірний турнір. Обіцяю, що, окрім рекламної кампанії, буде купа запального контенту, проведення промозаходів та розіграшів. Саме час бути всередині гри з FAVBET», — прокоментував креативний директор компанії Борис Цомая.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зеленський, Тимошенко та інші

Зеленський оцінив досягнення програми «Велике будівництво» у Хмельницькій області

DZIDZIO

Не впізнати: різко постарілий DZIDZIO здивував прихильників

Дарина Білодід

Українка Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки

океан

Всі географічні карти Землі будуть змінені у зв'язку з відкриттям вчених

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.