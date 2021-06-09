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Спорт

Українка Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки

18:57 9 червня 2021
Дарина Білодід

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дар'я Білодід, яка пропускає чемпіонат світ, що проходить у Будапешті, показала, як розслабляється під час тренувального табору в Карпатах.

Природно, спортсменка не займається у спортзалі з раннього ранку до пізньої ночі, дозволяючи собі розслабитися. В один із днів Дар'я в супроводі друзів прийшла у караоке, де продемонструвала свої вокальні дані. Зокрема, Білодід виконала популярний у Росії хіт скандальної Ольги Бузової під назвою «Водиця», розмістивши відео «виступу» на своїй сторінці в Instagram.

Втім, дорікнути дзюдоїстці у тому, що вона не приділяє часу тренувань, теж ні в кого язик не повернеться. В якості підтвердження старанної роботи Дар'я опублікувала вранці наступного дня відео забігу під проливним дощем по гірській доріжці.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо стартує 23 липня. Для Білодід майбутні Ігри стануть першими у спортивній кар'єрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зубков виконав на біс пісню Монатіка на посвяченні у збірній України.

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