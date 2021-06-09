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Спорт

«Шахтар» зробив перше придбання за нового тренера

21:15 9 червня 2021
Педріньо Делміно

Донецький «Шахтар», який наприкінці травня представив нового головного тренера італійця Роберто де Дзербі, зробив перше придбання в літнє міжсезоння.

Як повідомляє офіційний сайт «Бенфіки», до стану «гірників» перейшов 23-річний бразильський атакуючий півзахисник «орлів» Педріньо Делміно. Вихованець «Корінтіанса» дебютував за рідний клуб у 2017 році та провів за «мушкетерів» у всіх турнірах 93 матчі. Перед сезоном-2020/2021 гравець перейшов до португальської «Бенфіки», у складі якої в 30 проведених за минулий сезон іграх відзначився одним забитим м'ячем.

За новачка донецькому клубу довелося заплатити 18 млн євро. Щоправда, поки клубний сайт «гірників» не підтверджує інформацію про перехід футболіста.

Додамо, що у складі «Шахтаря» вже виступає десять співвітчизників Педріньо, а також натуралізовані бразильці Марлос та Жуніор Мораес, які отримали українські паспорти й виступають за нашу національну збірну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продовжив контракт із голкіпером Пятовим на два роки.

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