26.98 / 27.17 32.75 / 33.11
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Без єдиного дотику: у Бразилії команда забила курйозний гол у свої ворота

9:49 10 червня 2021
Америка&nbsp;— Крузейро

Далеко не всі бразильські футболісти вміють віртуозно поводитися з м'ячем та демонструвати різні трюки. Але здивувати цілком можуть.

По ходу матчу юнацького чемпіонату Бразилії між «Америкою» та «Крузейро» гості впевнено обігрували суперника з рахунком 3:0. Але господарі вирішили додати «фарб» своєму безнадійному положенню й відзначилися у непривабливому світлі. Відновивши гру в центрі поля після чергового пропущеного м'яча, партнери доставили м'яча назад центральному захиснику «Америки», а той, опинившись під тиском з боку нападника, вирішив відпасувати воротарю. Ось тільки голкіпер виявився не готовим до такої «підстави», і, махнувши ногою повз м'яча, дозволив тому залетіти у ворота.

У підсумку засмучені господарі пропустили двічі й були нещадно розгромлені на домашній арені — 0:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський воротар «Юргордена» Олександр Васютін пропустив безглуздий гол після удару з центру поля.

444

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зеленський, Тимошенко та інші

Зеленський оцінив досягнення програми «Велике будівництво» у Хмельницькій області

оля полякова олег винник

Винник «засвітився» вдома у Полякової

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення 10 червня 2021: онлайн-трансляція

Гросу, Поплавський і Анастасія Захандревіч

«Виживуть тільки любовники»: Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.