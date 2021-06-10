Без єдиного дотику: у Бразилії команда забила курйозний гол у свої ворота

Далеко не всі бразильські футболісти вміють віртуозно поводитися з м'ячем та демонструвати різні трюки. Але здивувати цілком можуть.

По ходу матчу юнацького чемпіонату Бразилії між «Америкою» та «Крузейро» гості впевнено обігрували суперника з рахунком 3:0. Але господарі вирішили додати «фарб» своєму безнадійному положенню й відзначилися у непривабливому світлі. Відновивши гру в центрі поля після чергового пропущеного м'яча, партнери доставили м'яча назад центральному захиснику «Америки», а той, опинившись під тиском з боку нападника, вирішив відпасувати воротарю. Ось тільки голкіпер виявився не готовим до такої «підстави», і, махнувши ногою повз м'яча, дозволив тому залетіти у ворота.

У підсумку засмучені господарі пропустили двічі й були нещадно розгромлені на домашній арені — 0:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський воротар «Юргордена» Олександр Васютін пропустив безглуздий гол після удару з центру поля.

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