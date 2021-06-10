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Спорт

Де і коли дивитися Італія — Туреччина: розклад трансляцій матчу-відкриття Євро-2020

14:01 10 червня 2021
Збірна Італії

У п'ятницю, 11 червня, починається довгоочікуваний чемпіонат Європи з футболу, перенесений із минулого року через пандемію коронавірусу. У стартовому поєдинку, який пройде на «Стадіо Олімпіко» в Римі, зійдуться збірні Туреччини та Італії (арбітр — Данні Маккеллі з Нідерландів, резервний рефері — француженка Стефані Фраппар).

Раніше команди сім разів перетиналися як на офіційному рівні, так і в товариських поєдинках (востаннє — в листопаді 2006-го), і «Скуадра Адзурра» поки не зазнала жодної поразки (4 перемоги та 3 нічиї). Віддають перевагу букмекери номінальним гостям і в майбутньому матчі. Наприклад, контора Favbet дає на перемогу підопічних Роберто Манчіні, які не пропустили жодного м'яча в останніх восьми (!) матчах, коефіцієнт 1,54, нічия оцінюється в 3,95, а на успіх команди Шенола Гюнеша дається 8,20.

Євро-2020

11 червня (п'ятниця)

Церемонія відкриття 21:30 «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Туреччина — Італія 22:00 «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Нагадаємо, що збірна України проведе свій стартовий поєдинок на турнірі в неділю, 13 червня, проти Нідерландів. Матч у Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іспанське видання AS зганьбилося зі складом збірної України на Євро-2020.

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