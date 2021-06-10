Титулований європейський клуб викинули з єврокубків на 7 років

Шестиразовий чемпіон Латвії «Вентспілс» потрапив під жорсткі санкції з боку Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Титулований клуб, у складі якого виступає ряд українців (воротар Махновський, захисники Слінкін, Сахневич, півзахисники Ткачук, Синиця), відсторонений від участі в єврокубках на найближчі сім років, до сезону-2027/2028 включно, за підсумками звинувачень у шахрайстві, хабарництві та корупції, а також у порушенні чесності матчів та змагань.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, також свої покарання отримали й деякі керівники «Вентспілса». Зокрема, голові правління клубу Адлану Шишханову довічно заборонено займатися футбольною діяльністю, а спортивному директору Ніколаю Дьякінсу — найближчі чотири роки.

Додамо, що латвійський клуб «потрапив на радари» футбольної організації після матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/2019 з французьким «Бордо» (0:1). На цьому матчі працював російський арбітр Сергій Лапочкін. Отримавши пропозицію вплинути на результат матчу, рефері відмовився, але не повідомив про дану розмові функціонерам УЄФА. У підсумку, арбітр також потрапив під санкції, будучи на 10 років відстороненим від футбольної діяльності.

Відзначимо, що «Вентспілс», створений у 1997 році, став першим клубом із Латвії, який вийшов до групового турніру єврокубка. Сталося це в сезоні-2009/2010, коли команда з однойменного міста грала в Лізі Європи у квартеті з «Гертою», «Геренвеном» та «Спортингом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна дискваліфікували на п'ять років.

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