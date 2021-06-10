«Бережіть нерви машиністів!»: Усик на рейках обурив «Укрзалізницю»

Українському непереможному боксеру-суперважковаговику Олександру Усику, який орієнтовно наприкінці нинішнього літа битиметься з володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF британцем Ентоні Джошуа, зробили зауваження за фотографування на коліях залізниці, попросивши не нехтувати правилами та берегти нерви машиністів.

«А-а-а… Ніколи такого не було — і знову сталося… „Укрзалізниці“ вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців, — йдеться у коментарі до фото, яке разміщено на сторінці „УЗ“ у соцмережах. — Цього разу знаний боксер Александр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж».

В компанії закликали знаного спортсмена бути прикладом для вболівальників та не порушувати правила: «Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!»

Побажавши боксеру успішної підготовки до бою з Джошуа, в «УЗ» додали: «І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки «Укрзалізниці».

Раніше Олександр Усик заявляв, що не хотів ставати на заваді бою Джошуа з Тайсоном Ф'юрі, і що готов боксувати з будь-ким.

Фото Олександра Усика із соціальних мереж та зі сторінки «УЗ».

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