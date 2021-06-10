УЄФА заборонив патріотичний слоган на формі збірної України

Яскрава форма збірної України з Кримом та Донбасом на карті країни, в якій наші хлопці виступлять на чемпіонаті Європи з футболу, викликала шквал обурення не лише в Росії, де носіння екіпіровки «жовто-синіх» прирівняли до сепаратизму.

Після ретельного вивчення в УЄФА також вирішили не залишати це питання без своєї уваги. Як повідомляє прес-служба організації, у форму збірної України все ж доведеться внести зміну — це стосується слогану «Героям слава» на комірі футболки, який необхідно буде прибрати.

До слова, в Росії це рішення розцінили як власну перемогу. «Спорт — не поле бою, а поле змагань. Не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами слід прославляти батьківщину», — написала член МЗС РФ Марія Захарова у своєму Тelegram-каналі.

Утім, наші політики з відповіддю не забарилися. «За цією „найбільшою перемогою“ російської дипломатії можна було б спостерігати дуже довго, якщо не враховувати, що в питанні Криму УЄФА послала Росію нах*р. Крим на всіх картах та на нашій формі буде українським!» — відреагував нардеп Олексій Гончаренко.

Для виправлення екіпіровки у нашої збірної є в запасі кілька днів. Нагадаємо, що свій перший поєдинок на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть у неділю, 13 червня, в Амстердамі проти команди Нідерландів (початок — о 22:00).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрія Шевченка не цікавить реакція на форму збірної України з Росії.

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