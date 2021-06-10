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Спорт

«О, Еліна»: Світоліна вразила фоловерів «оголенням»

0:15 11 червня 2021
Еліна Світоліна

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка вилетіла з «Ролан Гаррос» після третього кола, радує своїх шанувальників не лише на тенісних кортах по всьому світу.

Частенько спортсменка балує своїх підписників у соцмережах цікавими челенджами та фотографіями, переважно з турнірів, тренувань та тренажерних залів. Цього ж разу Еліна вирішила постати перед фанатами оголеною — огорнувшись лише у простирадло, мабуть, тільки після прийняття ванни.

Варто визнати, що знімок викликав вибух емоцій у підписників, які не соромилися в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна у спокусливо короткій сукні «засвітила» татуювання на нозі.

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