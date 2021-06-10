Бою бути: названі дата та місце зустрічі Усика з Джошуа в ринзі

Довгоочікуваний поєдинок між непереможним українцем Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом), який «лоскоче» нерви працівникам «Укрзалізниці», та володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) все ж відбудеться у 2021 році.

Промоутери боксерів, Олександр Красюк та Едді Хірн, погодили умови проведення поєдинку. За інформацією видання Champion.om.ua, бій пройде в Лондоні на одному з футбольних стадіонів 18 або 25 вересня.

Нагадаємо, зустріч у ринзі нашого співвітчизника з володарем титулів Джошуа стала можливою після того, як суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок із Деонтеєм Уайлдером. Після цього виник варіант із Усиком, за який команда українця вхопилася обома руками. Щоправда, сам спортсмен висловився, що «не хоче стати точкою стопу для об'єднавчого бою між Ей Джеєм та Циганським королем». Але жага завоювати чемпіонські пояси в новому для себе суперважкому дивізіоні виявилася сильнішою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ділліан Уайт назвав «мертвим» можливий бій між Усиком та Джошуа.

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