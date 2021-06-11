«Не вартує й гроша»: відомий український тенісист обурився забороною УЄФА на слоган «Героям слава»

Один із найкращих тенісистів України киянин Сергій Стаховський доволі різко відреагував на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) заборонити збірній України використовувати патріотичне словосполучення «Героям слава» на ігровій футболці під час майбутніх матчів Євро-2020.

«Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020, вже є політикою, тому що зробили вони це через скарги російської влади. Ваше сміттєве „футбол поза політикою“ не вартує й гроша», — емоційно написав спортсмен на своїй сторінці у Facebook. При цьому прикріпив фото шестирічної давнини, на якому показав свої старі кросівки зі словами «Героям слава» на задниках.

Додамо, що УЄФА в офіційному коментарі з приводу даної ситуації пояснив своє рішення — мовляв, самі висловлювання «Слава Україні» та «Героям слава» окремо цілком припустимі, але спільне їхнє використання є політичним гаслом. Ось тільки якби юристи УАФ були трохи спритнішими, напевно би вказали європейським футбольним чиновникам на те, що використовуються словосполучення в різних місцях футболки — відповідно, як єдине ціле їх розглядати не можна.

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