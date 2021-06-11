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Спорт

Українська тенісистка оголосила про розставання з легіонером «Динамо»

10:02 11 червня 2021
Ольга Янчук та Жерсон Родрігес

Українська тенісистка Ольга Янчук, яка після пологів блиснула фігурою на відпочинку, повідомила про розставання з півзахисником київського «Динамо» Жерсоном Родрігесом із Люксембургу.

«Так. Зараз я самотня жінка. Ми більше не єдине ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових року. Ми були найкращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було чудово. Наші стосунки були наповнені любов'ю та емоціями. Але в житті немає нічого вічного, все може закінчитися в будь-який момент. Змінилася я та мої погляди на життя. Я не знаю, що буде далі, але вірю, що ми зможемо зберегти наші батьківські стосунки для нашого сина Жерсона-молодшого. Дякую тобі за все, що ти для мене зробив, за твою любов та нескінченну підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька», — написала Янчук на своїй сторінці в Instagram.

Щоправда, буквально за кілька годин дівчина видалила даний пост, опублікувавши романтичне фото, на якому обіймається з батьком свого сина. Таким чином, питання про можливе розставання залишається відкритим…

Нагадаємо, про роман Янчук із Родрігесом стало відомо влітку минулого року. Наприкінці листопада Ольга народила футболісту сина, але от із офіційним оформленням своїх стосунків пара поки не поспішає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Євген Селезньов розлучився з росіянкою та зійшовся з колишньою дружиною.

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