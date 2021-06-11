Футболіст Роман Зозуля отримав орден від Зеленського

31-річний український футболіст Роман Зозуля, який зворушливо попрощався з іспанським «Альбасете», де виступав із 2017 року, отримав орден «За заслуги» III ступеня. Відповідний указ було опубліковано ще у вересні 2020-го, але свою нагороду спортсмен зміг отримати лише зараз.

«Ну і дурні, що кричать «націоналіст!», не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!

В якому би куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода — орден «За заслуги III ступеня» — для мене дуже цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за нагороду. Любіть Україну", — написав футболіст на своїй сторінці у Facebook, при цьому процитувавши відомого українського письменника Остапа Вишню.

Відзначимо, що орден, яким нагороджено футболіст, вручають за досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності, спрямованих на благо України.

Додамо, що це вже не перша державна нагорода, яку Зозуля отримує за свою волонтерську діяльність на Сході нашої країни. Зокрема, в його колекції нефутбольних відзнак уже є медаль «За заслуги перед Збройними Силами України» від Міністерства оборони України (нагороджений у 2015-му), медаль «За гуманітарну участь у антітерористичній операції» (2017) та медаль «Операції Об'єднаних сил «за звитягу та вірність» (2020).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поляк Роберт Левандовські з Командорським хрестом на шиї влаштував майстер-клас у кабінеті президента країни.

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