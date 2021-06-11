У таборі збірної Росії коронавірус: у заявці на Євро-2020 вимушена заміна

У заявці збірної Росії, яку було подано перед стартом команди на Євро-2020, відбулася зміна.

У зв'язку з тим, що 23-річний півзахисник «Зеніту» Андрій Мостовий, який має 8 матчів за національну збірну, здав позитивний тест на коронавірус, тренерський штаб у екстреному порядку замінив його на 22-річного захисника московського «Динамо» Романа Євгеньєва (1 матч за національну команду).

Відзначимо, що росіяни стартують на чемпіонаті Європи 12 червня, коли зіграють із Бельгією. Також підопічні Станіслава Черчесова зустрінуться на груповому етапі з Фінляндією (16 червня) та Данією (20 червня).

Нагадаємо, раніше чиновники РФ обурилися фактом нанесення на футболку збірної України патріотичного слогана «Героям слава». У підсумку УЄФА пішла на поводу у росіян й постановила, що дане словосполучення необхідно прибрати з екіпірування «жовто-синіх».

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