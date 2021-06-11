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Спорт

Бельгія — Росія: де і коли дивитися онлайн матчі Євро-2020 12 червня

17:07 11 червня 2021
Бельгія&nbsp;— Росія

У суботу, 12 червня, на чемпіонаті Європи з футболу пройдуть три матчі.

У групі А слідом за матчем-відкриттям між Туреччиною та Італією на полі зійдуться команди Уельсу та Швейцарії, яка здобула технічну перемогу над збірною України та зберегла прописку в Дивізіоні А Ліги націй.

У групі В поміряються силами збірні Данії та Фінляндії, а Бельгія зіграє з Росією. «Червоні дияволи» в майбутньому поєдинку, який пройде в Санкт-Петербурзі, не зможуть розраховувати на своїх лідерів — Кевіна де Брюйне, який отримав пошкодження у фіналі Ліги чемпіонів, а також Акселя Вітселя. Футболісти навіть не полетіли з командою до Росії на матч, а залишилися на батьківщині у тренувальному таборі.

Що стосується історії протистояння Бельгії та Росії, то раніше команди провели між собою шість матчів. У п'яти з них перемогу здобули представники Бенілюксу, ще в одному випадку (в товариській грі) була зафіксована нічия.

До слова, свій інтерес до майбутнього поєдинку буде й у Львові. Організатори фан-фестивалю у столиці Галичини пообіцяли по 100 безкоштовних келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії. Підтримка «червоним дияволам» з України забезпечена!

Євро-2020. 1-й тур

12 червня (субота)

Група А

Уельс — Швейцарія 16:00 «Футбол 1», «Футбол 2»

Група В

Данія — Фінляндія 19:00 «Футбол 1», «Футбол 2»

Бельгія — Росія 22:00 «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у заявці збірної Росії через коронавірус відбулася вимушена заміна.

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