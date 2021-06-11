Австрія — Північна Македонія: де і коли дивитися онлайн матч суперників України на Євро-2020 13 червня

У неділю, 13 червня, в боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу розпочнуть учасники груп С і D. Зокрема, на Євро-2020 матчем в Бухаресті стартують суперники збірної України — Австрія та Північна Македонія (підопічні Андрія Шевченка в цей день змагатимуться в Амстердамі з голандцями).

За іронією долі, підопічні Франка Фоди і Ігора Ангеловські виступали в одній відбірковій групі чемпіонату Європи, і тоді австрійці обидва рази здолали суперника — 4:1 в Скоп'є і 2:1 у Відні.

Цього разу букмекери теж віддають перевагу Марко Арнаутовичу та компанії. Наприклад, компанія Favbet ставки на перемогу Австрії приймає з коефіцієнтом 1,74, на нічию — 3,50, на виграш Північної Македонії — 5,90.

Зазначимо, що ще в одному поєдинку ігрового дня на знаменитій арені «Уемблі» битимуться фаворити квартету D — Англія та Хорватія. Нагадаємо, що саме «картаті» не пустили родоначальників футболу до фіналу ЧС-2018, вирвавши перемогу в додатковий час.

Євро-2020. 1-й тур

13 червня (неділя)

Група D

Англія — Хорватія 16:00 «Футбол 1»

Група С

Австрія — Північна Македонія 19:00 «Футбол 1»

Нідерланди — Україна 22:00 «Україна», «Футбол 1»

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Нідерланди — Україна.

Фото uefa.com

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