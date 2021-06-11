Україна та УЄФА знайшли компроміс по гаслу «Героям слава!»

Українська асоціація футболу та УЄФА знайшли компромісне рішення з приводу нової форми збірної України на Євро-2020, яка, нагадаємо, викликала істерику в Росії та привела до деяких обмежень з боку чиновників Європейського футбольного союзу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко.

«Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися, — відзначив президент УАФ. — Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут…

Футбол — гра мільйонів, яка об'єднує та надихає. А кожна команда світу має гарантоване право популяризувати офіційні футбольні символи своєї країни. Підсумки перемовин наступні:

1. На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: «Слава Україні» та «Героям Слава!», зображення карти України з її неподільними кордонами — з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з ОФІЦІЙНИМИ футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні.

2. Ми довели, що «Слава Україні!», «Героям Слава!», великий герб збірної на карті України — офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

3. Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло «Героям Слава!» на футболках наших гравців ще в грудні минулого року.

Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ЩЕ ОДНИМ написом «Слава Україні».

Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020.

Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі".

Нагадаємо, що наша збірна проведе перший матч на турнірі 13 червня, коли зіграє в Амстердамі проти Нідерландів. «ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію поєдинку.

До слова, наша національна команда вже прибула до столиці Нідерландів, де відбудеться матч, і розмістилася в готелі Hyatt Regency Amsterdam.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український тенісист Сергій Стаховський обурився забороною з боку УЄФА на гасло «Героям слава».

Фото УАФ, Олександр Гливинський спеціально для «ФАКТІВ»

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