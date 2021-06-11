У п'ятницю, 11 червня, поєдинком у Римі між збірними Туреччини та Італії на «Стадіо Олімпіко» стартує чемпіонат Європи з футболу.

«Скуадра Адзурра» підходить до поєдинку, маючи за плечима безпрограшну серію з 27 (!) матчів, причому у восьми останніх не пропустила жодного м'яча. У турків досягнення куди скромніше — лише шість матчів без поразок поспіль.

Відзначимо, що, починаючи з 1980 року, коли на чемпіонатах Європи було введено груповий турнір, матчі-відкриття ніколи не закінчувалися «сухими» нічиїми.

За відео голів матчу Туреччина — Італія в режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що збірна України стартує на Євро-2020 матчем із Нідерландами, який відбудеться 13 червня в Амстердамі. «ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію поєдинку.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна та УЄФА знайшли компроміс по гаслу «Героям слава!» на футболках нашої збірної.

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