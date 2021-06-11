У суботу, 12 червня, на стадіоні в Санкт-Петербурзі збірні Бельгії та Росії стартували на чемпіонаті Європи з футболу.

Нагадаємо, що бронзові призери ЧС-2018 не змогли розраховувати в першій зустрічі на травмованого лідера команди Кевіна де Брюйне, а також на Акселя Вітселя, у якого теж є проблеми зі здоровʼям. У росіян через коронавірус із заявки на турнір викреслений півзахисник «Зеніта» Андрій Мостовий, замість котрого до команди приєднався Роман Євгеньєв з «Динамо».

За відео голів у поєдинку Бельгія — Росія в режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

До речі, організатори фан-фестивалю у Львові пообіцяли уболівальникам по 100 безкоштовних келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії. Поки у «дияволів» серія з дев'яти поєдинків без поразок, у всіх з яких вони відзначалися точними ударами. Крім того, раніше бельгійці виграли у росіян п'ять зустрічей за однієї нічиєї.

Зазначимо, що перший поєдинок в групі B між збірними Данії і Фінляндії був перерваний в кінці першого тайму, коли футболіст господарів поля Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі боролися за життя футболіста «Інтера». Матч на стадіоні «Паркен» поновили о 21:30.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Україна.

Фото uefa.com

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