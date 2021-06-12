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Команда Ярмоленка обіграла збірну Шевченка в матчі «роботяг» проти «зірок»: відео поєдинку

12:19 12 червня 2021
Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко

У таборі збірної України з футболу, яка прилетіла в Амстердам на свій стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів (13 червня на «Йохан Кройфф Арені»), панує не лише гранична зібраність, а й киплять неабиякі пристрасті.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ НІДЕРЛАНДИ — УКРАЇНА

На одному з тренувань ще в Бухаресті, де «жовто-сині» мешкають під час чемпіонату Європи, відбулася «заруба» в тенісбол між командами Андрія Ярмоленка і Андрія Шевченка.

В одній команді з головним тренером боролися Олександр Зінченко і Роман Яремчук, а «одноклубниками» футболіста «Вест Хема» стали Євген Макаренко та Роман Безус. Команда Ярмоленка в підсумку відсвяткувала перемогу.

«У них була команда зірок, а у нас — команда роботяг, — залюбки скористався шансом потроллити головного тренера і його партнерів по команді Андрій Ярмоленко. — Як відомо, дисципліна б'є клас. Якщо дивитися по Transfermarkt, то Зінченко коштує 30 млн, Яремчук теж 30, Андрій Миколайович — 130. І у нас по мільйончику кожен гравець, але гроші не грають в футбол. Сподіваюся це буде в інтернеті, і вболівальники оцінять».

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Нідерланди — Україна.

Фото uaf.ua

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