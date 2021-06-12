Боєць ММА Амосов перед народженням сина першим з українців здобув чемпіонський титул Bellator: відео бою

У ніч на суботу, 12 червня, в Анкасвіллі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 260, в головному бою якого в боротьбі за титул зійшлися чемпіон напівсередньої ваги 33-річний бразилець Дуглас Ліма (32 перемоги, 8 поразок) і непереможний український боєць 27-річний Ярослав Амосов (25 перемог, жодної поразки), який в листопаді минулого року взяв верх над американцем Логаном Сторлі.

Бій тривав усі п'ять раундів і закінчився перемогою уродженця Ірпеня Київської області одноголосним рішенням суддів — 50:45, 49:46, 49:46. Ярослав Амосов — перший в історії чемпіон престижного промоушену ММА з України! Свою перемогу наш боєць присвятив синові, який повинен народитися в липні.

«Як я і обіцяв, пояс їде в Україну, — написав новоспечений чемпіон Bellator Ярослав Амосов на своїй сторінці в Instagram. — Мені дуже приємно, що вас так багато, тих, хто вірив в мене і підтримував. У моїй підготовці брало участь багато людей, я вдячний кожному. Спасибі моїй команді за виконану роботу. P. S. Завжди мрійте, завжди вірте в себе і знайте, велика праця завжди винагороджується».

Зазначимо, що український боєць на прізвисько Динамо — чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, триразовий чемпіон Європи з бойового самбо і чемпіон світу з MMA версії GEFC серед професіоналів. Починаючи з 2012 року, він на професіональному рівні виступає в ММА, здобувши в 26 боях в змішаних єдиноборствах 26 перемог (9 — нокаутом, 10 — здачею суперника і 7 — рішенням суддів).

До речі, Амосов найближче серед діючих бійців підібрався до статистики росіянина Хабіба Нурмагомедова, який восени минулого року завершив кар'єру непереможеним чемпіоном UFC з рекордом 29 виграшів.

Додамо, що вдома на Ярослава чекає не лише кохана дружина, але і пес Даллас, з яким боєць проводить дуже багато часу і навіть іноді бере його з собою на збори.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослав Амосов порвав джинси, виконуючи трюк на мотоциклі.

Фото Twitter BellatorMMA, Instagram

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