Екс-чоловік Хлое Кардашʼян з ростом 208 см вирубав репера в боксерському поєдинку: відео нокауту

У ніч на суботу, 12 червня, в Showboat Hotel в Атлантик-Сіті (штат Нью-Джерсі, США) відбувся виставковий трираундовий боксерський поєдинок, в якому екс-гравець НБА, а також колишній чоловік телезірки Хлое Кардашʼян Ламар Одом нокаутував актора і репера Аарона Картера.

Знаменитий 41-річний баскетболіст, який значно переважав суперника в габаритах (з ростом 208 см вищий — на 25 см і з вагою 108 кг — важчий на 29 кг!), у другому раунді завдав 33-річному Картеру серії потужних ударів, після чого рефері (колишній чемпіон UFC Чак Лідделл) зупинив поєдинок.

Ламар Одом

Зазначимо, що Ламар Одом в НБА виступав за «Кліпперс», «Майамі», «Лейкерс» і «Маверікс». У складі «Лейкерс» він двічі ставав чемпіоном НБА, а також найкращим шостим гравцем Національної баскетбольної асоціації в 2011 році. У складі збірної США Ламар здобув бронзову медаль Олімпійських ігор-2004 в Афінах і «золото» чемпіонату світу-2010 в Туреччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Флойд Мейвезер не зміг нокаутувати популярного відеоблогера Логана Пола.

Фото Rex

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