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Спорт

Глухий кіт з Ермітажу Ахілл спрогнозував поразку Росії в матчі Євро-2020 проти Бельгії

15:05 12 червня 2021
Кот-провісник Ахілл

Білий кіт-«оракул» Ахілл, що живе в музеї Ермітаж у Санкт-Петербурзі, дав прогноз на матч Євро-2020 Бельгія — Росія, який відбудеться в місті на Неві 12 червня (о 22:00).

Глухий провісник, вибираючи корм, підійшов до миски з бельгійським прапором, спрогнозувавши поразку своїх «співвітчизників» у День Росії, що святкують в суботу.

Зазначимо, що раніше Ахілл передбачив виграш Італії в стартовій зустрічі турніру з турками (3:0).

До речі, білий красень точно передбачав підсумки поєдинків ще під час ЧС-2018.

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