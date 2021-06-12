Глухий кіт з Ермітажу Ахілл спрогнозував поразку Росії в матчі Євро-2020 проти Бельгії

Білий кіт-«оракул» Ахілл, що живе в музеї Ермітаж у Санкт-Петербурзі, дав прогноз на матч Євро-2020 Бельгія — Росія, який відбудеться в місті на Неві 12 червня (о 22:00).

Глухий провісник, вибираючи корм, підійшов до миски з бельгійським прапором, спрогнозувавши поразку своїх «співвітчизників» у День Росії, що святкують в суботу.

Зазначимо, що раніше Ахілл передбачив виграш Італії в стартовій зустрічі турніру з турками (3:0).

До речі, білий красень точно передбачав підсумки поєдинків ще під час ЧС-2018.

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