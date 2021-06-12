Швейцарія в розпеченому від спеки Баку не втримала перемогу над Уельсом: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 12 червня, матчем на Олімпійському стадіоні в Баку між Уельсом і Швейцарією, яка зберегла місце в елітному дивізіоні Ліги націй лише завдяки «кабінетній» перемозі над Україною, фінішувала програма першого туру в квартеті А Євро-2020.

Євро-2020. Група А. 1-й тур

Уельс — Швейцарія — 1:1

Голи: Мур (74) — Емболо (49).

На Євро-2016 сенсаційний Уельс дістався до півфіналу, де поступився майбутнім чемпіонам португальцям. Але за п'ять років лідери команди (Хеннессі, Ремзі, Гантер, Аллен, Бейл), ясна річ, молодше не стали, а головний тренер валлійців Райан Гіггз через скандал і зовсім не поїхав на турнір — його місце вже давненько зайняв Роберт Пейдж.

Тому не дивно, що на папері фаворитом зустрічі в столиці Азербайджану була команда Швейцарії, яка з урахуванням технічної перемоги над Україною виграла шість матчів поспіль із загальним рахунком 19:4.

І підопічні Володимира Петковича в першому таймі були в атаці активнішими (одних кутових цілих сім подали!), але й Уельс міг в бакинську спеку (плюс 27 у затінку) забити, коли Зоммер в самовідданому стрибку парирував удар головою Мура.

І все ж незабаром після перерви швейцарці перетворили кількість на якість: після подачі восьмого за ліком кутового біля воріт британців форвард «Боруссії» з Менхенгладбаха Емболо головою вразив ворота суперника — 0:1.

Щоправда, до фінального свистка часу залишалося ще багатенько, і Бейл і компанія змогли відігратися: на 74-й хвилині височенний форвард «Кардіфф Сіті» Мур після подачі до штрафного майданчика здорово пробив головою — 1:1.

Занадто рано підопічні Володимира Петковича дозволили валлійцям прибрати ініціативу до своїх рук і занадто пізно схаменулися. Так, на 84-й хвилині Швейцарія забила, але перегляд VAR зафіксував офсайд у Гаврановича. Вперше в 2021 році «Паперова збірна» (так швейцарців охрестили після «паперової» перемоги над Україною) залишила поле не з трьома очками в кишені.

Нагадаємо, що в першій грі в квартеті А Італія напередодні розгромила Туреччину — 3:0.

Турнірне становище: 1. Італія — 3 очка; 2. Швейцарія — 1; 3. Уельс — 1; 4. Туреччина — 0.

У другому турі в групі 16 червня зіграють: Туреччина — Уельс та Італія — Швейцарія.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

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Фото uefa.com

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