За життя футболіста збірної Данії Крістіана Еріксена борються лікарі: матч Євро-2020 поновлять о 21:30

У суботу, 12 червня, в присутності на стадіоні «Паркен» в Копенгагені близько 25 тисяч уболівальників перервано третій за ліком поєдинок чемпіонату Європи з футболу, в якому грали збірна Данії і суперник команди України у відбірковій групі ЧС-2022 Фінляндія. Зустріч зупинили на 43-й хвилині, коли футболіст господарів поля Крістіан Еріксен без свідомості впав на поле…

Євро-2020. Група В. 1-й тур

Данія — Фінляндія — 0:0 (матч перервано)

Всі події першого тайму, в якому господарі поля володіли перевагою, відійшли далеко на другий план після епізоду на 43-й хвилині, коли на газон без свідомості впав один з лідерів збірної Данії Крістіан Еріксен. Лікарі, котрі вибігли на поле, почали робити 29-річному футболістові «Інтера» штучне дихання, а пізніше непрямий масаж серця. А партнери по команді і вболівальники в цей момент молилися за здоров'я півзахисника, в активі якого 106 поєдинків і 36 м'ячів у футболці національної команди.

З трибун в сльозах спустилася дружина Еріксена, яку намагалися заспокоїти гравці збірної Данії Шмейхель і Кьяєр. Дружину не пустили до чоловіка, якого на «швидкій» забрали зі стадіону. Футболіст ніби прийшов до тями. Чекаємо і віримо в краще …

«Після надзвичайної медичної ситуації з гравцем збірної Данії Крістіаном Еріксеном відбулася кризова нарада за участю обох команд і офіційних осіб на матчі. Ми повідомимо подальшу інформацію о 20:45. Гравця доставили в лікарню. Його стан стабілізовано», — йдеться в заяві УЄФА.

Тепер УЄФА офіційно повідомив, що матч Данія — Фінляндія буде дограно 12 червня о 21:30.

За тією інформацією, яка є на даний час, лікарям вдалося запустити серце Еріксена, він прийшов до тями і може розмовляти.

«Крістіан Еріксен в свідомості і повинен пройти обстеження в госпіталі. Матч перенесено. Незабаром ми знову виступимо з заявою», — йдеться в повідомленні Федерації футболу Данії на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що в другій грі в квартеті B збірна Бельгії 12 червня битиметься в Санкт-Петербурзі з командою Росії (о 22:00).

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фото uefa.com

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