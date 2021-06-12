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Спорт

Кривдниця Світоліної перемогла росіянку у фіналі «Ролан Гаррос»

21:08 12 червня 2021
теніс

25-річна чеська тенісистка Барбора Крейчікова, що вибила з «Ролан Гаррос» українку Еліну Світоліну, стала переможницею турніру. У фіналі Крейчікова переграла росіянку Анастасію Павлюченкову (6:1, 2:6, 6:4).

Перемога в турнірі «Великого шолома» стала першою в кар'єрі для Барбори Крейчікової. Чеська спортсменка присвятила свый успіх іншій великій тенісистці і своєму колишньому тренеру Яні Новотній. «Вона заповідала мені постаратися виграти «Шолом», — зізналася Крейчікова.

Фото wikipedia.org

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