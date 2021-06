Кривдниця Світоліної перемогла росіянку у фіналі «Ролан Гаррос»

25-річна чеська тенісистка Барбора Крейчікова, що вибила з «Ролан Гаррос» українку Еліну Світоліну, стала переможницею турніру. У фіналі Крейчікова переграла росіянку Анастасію Павлюченкову (6:1, 2:6, 6:4).

