Данія програла Фінляндії гру Євро-2020, яка ледь не обернулася трагедією: відеоогляд матчу

Зустріч Євро-2020 на стадіоні «Паркен» в Копенгагені була перервана на 43-й хвилині першого тайму після того, як лідер господарів поля Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі і кілька хвилин перебував між життям і смертю.

О 21:30, коли стан 29-річного гравця «Інтера» стабілізувався, поєдинок на прохання гравців обох команд відновили. Причому перед догравання футболісти збірної Фінляндії вишикувалися в колону і оплесками зустріли датчан, які вийшли на розминку.

Зазначимо, що спочатку суперники дограли останні чотири хвилини першого тайму, а потім після 5-хвилинної перерви провели другу половину зустрічі.

Євро-2020. Група В. 1-й тур

Данія — Фінляндія — 0:1

Гол: Похʼянпало (60).

До очного протистояння чемпіони Європи 1992 року данці і дебютанти європейських першостей фіни підійшли в різному настрої. Підопічні Каспера Хьюлманда не лише виграли всі три відбіркові зустрічі ЧС-2022 (зокрема у нашого суперника Австрії — 4:0), а й зіграли внічию в спарингу з Німеччиною і розібралися з Боснією і Герцеговиною. Інша справа збірна Фінляндії — жодної перемоги в 2021 році і невдачі у всіх контрольних поєдинках проти Швейцарії, Швеції та навіть Естонії.

До відновлення гри перевага датчан за ударами була незаперечною — 12:0, але на табло горіли нулі. Господарі поля незабаром довели свій показник до 18 «пострілів» і… пропустили. Фіни зусиллями Пох'янпало, котрий точно пробив головою, використали в атаці перший же свій шанс.

Незважаючи на всі намагання гравців збірної Данії, гру вони врятувати не змогли, хоча на 74-й хвилині Хейбьєрг пробивав пенальті, але програв дуель голкіперу фінів. У цей вечір данцям точно було не до футболу…

До речі, що стосується стану здоров'я Крістіана Еріксена, то, як заявив директор Датського футбольного союзу Петер Меллер в ефірі DR, футболіст поспілкувався з партнерами по національній команді, перебуваючи в лікарні. Він почувається нормально. Слава Богу!

Нагадаємо, що в другій грі в квартеті B збірна Бельгії 12 червня грає в Санкт-Петербурзі з командою Росії.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляція поєдинку Євро-2020 Нідерланди — Україна.

Фото uefa.com

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter