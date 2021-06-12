Росія розгромлена Бельгією в день національного свята: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні пройшов поєдинок 1-го туру в групі В між Бельгією, яка була номінальним господарем, та Росією.

Євро-2020. Група В. 1-й тур

Бельгія — Росія — 3:0

Голи: Лукаку (10, 88), Меньє (34).

Бельгійці, незважаючи на втрату через травми двох лідерів, де Брюйне та Вітселя, а також проведення матчу в Санкт-Петербурзі, виходили на гру проти Росії в ранзі фаворитів.

Свій статус на папері підопічні Роберто Мартінеса підтвердили й на полі, вже на 10-й хвилині вийшовши вперед. Після подачі Мертенса до штрафного майданчика м'яч долетів до Лукаку, який прийняв передачу та другим дотиком пробив повз воротаря. Росіяни сигналізували про офсайд, який був у форварда під час пасу, але арбітри зарахували гол, оскільки захисник номінальних гостей Семенов робив спробу вибити м'яча, банально не поціливши по ньому. 1:0 — і один із пабів на фан-фестивалі у Львові змушений був налити відвідувачам 100 обіцяних літрів пива за кожен гол бельгійців у ворота команди, що отримала назву «Окупанти».

Відзначимо, що Лукаку присвятив свій забитий м'яч одноклубнику по міланському «Інтеру» данцю Крістіану Еріксену, який втратив свідомість у матчі Євро-2020 проти Фінляндії й у екстреному порядку був доставлений до лікарнюі. «Крісе! Крісе! Я люблю тебе!» — прокричав форвард у камеру.

«Chris, Chris! I love you.»



Romelu Lukaku's message straight to camera after scoring Belgium's opening goal of the tournament. pic.twitter.com/ANbzNVetSC - B / R Football (@brfootball) June 12, 2021

Надалі доволі в'язка гра на полі ознаменувалася жорстким зіткненням бельгійця Кастаня та росіянина Кузяєва, у результаті чого обох футболістів довелося замінити. До слова, заміна Роберто Мартінеса виявилася результативною. На 33-й хвилині, через шість обертів секундної стрілки після появи на полі, Меньє опинився першим на підбиранні після того, як Шунін парирував простріл із лівого флангу, й розстріляв ворота росіян, які відзначали 12 червня День Росії.

До слова, гра підопічних Станіслава Черчесова викликала шквал обурення на батьківщині. «Ми настільки бідні, що гвалтуємо Жиркова до сих пір на фланзі захисту. Людині 37 років (у віці 37 років та 296 днів він став найстаршим футболістом в історії збірних Росії/СНД/СРСР на чемпіонатах Європи, побивши досягнення Сергія Ігнашевича, який виходив на поле у 36 років та 342 дні. — Авт.). Я прошу вибачення, але Черчесов сам воротар. Який, ##### (блін) Шунін? Це страшна ганьба. Коли Шуніна хоч хтось вважав класним воротарем? Гільєрме провів чемпіонат на найвищому рівні, він найкращий воротар РПЛ — на жопі не валяється, на виходах грає добре. Це повний цирк. Ми любимо збірну Росію, але я мав у рота таку любов. Що це за любов така, одностороння», — зазначив колишній воротар збірної СРСР Анзор Кавазашвілі в коментарі Sport24 .

Після перерви бельгійці не особливо рвалися вперед, задовольняючись здобутою перевагою, але при цьому й не підпускали суперника до своїх володінь. Щоправда, один із випадів наприкінці зустрічі все ж завершився результативним ударом Лукаку, який першим із гравців оформив «дубль» у матчі Євро-2020. У підсумку, переконлива перемога «червоних дияволів» — 3:0, які після першого туру прогнозовано очолили групу В.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 3 очка; 2. Фінляндія — 3; 3. Данія — 0; 4. Росія — 0.

У другому турі в групі зіграють: Фінляндія — Росія (16 червня) та Данія — Бельгія (17 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данія програла Фінляндії в матчі Євро-2020, який ледь не завершився смертю футболіста.

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