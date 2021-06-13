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Спорт

Український суперважковаговик Сіренко побив двометрового брата зірки футболу Бензема: повне відео бою

9:04 13 червня 2021
Невфель Уата і Владислав Сіренко

У Києві відбулося боксерське шоу під егідою В1 Boxing Promotions, в якому український суперважковаговик Владислав Сіренко, який здолав у березні поляка Каміла Соколовські, здобув 17-ту перемогу на професіональному рингу (жодної поразки!)

В ході бою з 35-річним французом алжирського походження Невфелем Уата (18 перемог, 4 поразки), до речі, двоюрідним братом знаменитого футболіста «Реала» і збірної Франції Каріма Бензема, наш співвітчизник повністю домінував на рингу. У другому раунді 26-річний Сіренко двічі надыслав двометрового (!) суперника в нокдаун, а коли в четвертій трихвилинці Уата впав утретє, рефері зупинив бій. 14-й у кар'єрі нокаут від Сіренка!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко завоював пояс WBC Asia.

Фото Instagram

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